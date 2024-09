Exclusivo: Imersão paraense de Paolla Oliveira tem muito carimbó, gastronomia e curiosidades

Paolla Oliveira aprendeu os passos de carimbó em 2017, quando Jeiza em “A Força do Querer”, da TV Globo, agora ela tem se aperfeiçoado para levar o ritmo paraense ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí com a Grande Rio, que vai homenagear o Pará no Carnaval 2025.

“Eu apanhei um pouco para aprender, porque o tempo do carimbó é um pouco difícil, tem três tempos, parece salsa, aí quando você perde o compasso, já era. Tem que dar um girinho e recomeçar”, disse a artista.

Em bate-papo exclusivo com o Grupo Liberal, neste sábado (07), Paolla contou que tem se dedicado a aprender cada vez mais sobre as características do Pará que vão para a avenida. Ela aliou a oportunidade de estar em Belém para conhecer de perto as tradições e se diz curiosa com o tema.

“Eu sou curiosa e inquieta, acho que a gente tem que viver a vida enquanto ela acontece, o agora. Eu podia só chegar e descansar, mas cheguei com vontade de viver um pouco aqui. Quis aprender e por um acaso tinham uns bailarinos que nos receberam em uma recepção que a gente teve e falei para eles me ensinarem, depois as pessoas me disseram lugares que era para eu ir e eu fui, lugares que eram importantes, para cá e que estão recebendo a própria Grande Rio neste ritual encantado que é contar a história de Belém”, conta.

“Não sei ser diferente, quando me dão um personagem eu sou assim também. Quero saber tudo, os mínimos detalhes daquela história. Acho que faz parte. A vida é assim, tem gente que é mais calma, mas não é sobre velocidade das coisas, é sobre intensidade”, acrescentou Paolla.

Se a imersão em Belém ser perfeita, claro que tem que ter a gastronomia paraense. A artista experimentou pela primeira vez o tacacá e poder comer de novo o seu pescado favorito.

“Eu comi filhote, é o peixe mais gostoso que existe. Comi o açaí da terra, que não tem tanta misturada como a gente costuma comer no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu adorei tudo, até o tacacá que eu nunca tinha provado. A gente até brincou que é uma receita difícil, tem que ter habilidade para fazer”, revela.

Paolla sempre compartilha no seu perfil no Instagram, para mais de 37 milhões de seguidores, algumas receitas. Porém, ela confessa que vai ficar devendo iguarias paraenses: “Preciso aprender a fazer alguma coisa, aqui é tudo bem elaborado. Imagina eu tentando fazer um prato como o tacacá, é perigosíssimo, não vou poder oferecer para ninguém (risos).