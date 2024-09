Paolla Oliveira perde passaporte e passa 'perrengue chique' em aeroporto de Paris; veja

A atriz Paolla Oliveira passou por um "perrengue" no último domingo (22), quando perdeu seu passaporte e ficou detida por algumas horas no aeroporto de Paris. A rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio compartilhou em seu Instagram o momento de tensão após perder o documento. Em tom de brincadeira, ela relatou que estava muito nervosa, pois a polícia local estava impedindo seu deslocamento no aeroporto.

"Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", diz a atriz no vídeo.

A confusão durou cerca de cinco horas, durante as quais Paolla fez várias promessas para conseguir resolver a situação e correu o risco de ser deportada. Finalmente, ela conseguiu a liberação e entrou no país. A atriz estava em Paris a convite do estilista Jean Paul Gaultier para participar da Paris Fashion Week 2024, enquanto seu namorado, o sambista Diogo Nogueira, se apresentava no Rock in Rio 2024.