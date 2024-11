Paolla Oliveira reclama de distância com Diogo Nogueira e faz proposta ao namorado

Paolla Oliveira compartilhou nas redes sociais sua frustração pela distância entre ela e o namorado Diogo Nogueira. Em um vídeo no Instagram, ela desabafou que os dois têm dificuldade de conciliar a rotina intensa da carreira com a vida de casal.

A atriz de 42 anos afirmou que já havia prometido a si mesma que destinaria mais tempo para o casal, no entanto, as viagens de trabalho dos dois continuam atrapalhando os planos de ficar mais tempo com o amado.

"Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai ser diferente e que a gente vai trabalhar menos, que vai viajar menos, vai ter mais tempo um para o outro, mas aí a hora que eu vejo tá o Diogo para um lado e eu para o outro”, explicou a atriz no vídeo.

Incomodada com a distância, a atriz salientou que irá encontrar uma forma de diminuir a ausência entre os dois e fez uma proposta romântica ao namorado. “Vim aqui te fazer uma proposta, Diogo Nogueira. Para cada dia longe, uma hora de pausa juntos! E aí? Topa tirar o pé comigo?”, declarou a atriz.

A declaração de Paolla não passou despercebida por Diogo Nogueira, que respondeu à namorada aceitando a sua proposta. “Meu amor, o negócio é o seguinte, estou aqui em São Paulo por um motivo muito legal, vou ajudar a galera a tirar o pé da rotina aqui na estação, bem no meio da correria, mas já já tô de volta. Eu aceito, vamos ter dois dias para gente tirar o pé juntinhos, tá bem? Te amo”, comentou o cantor.