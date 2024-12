Viviane Batidão e Isabelle Nogueira se reencontram no Prêmio Multishow 2024

A noite do Prêmio Multishow 2024 foi marcada por reencontros e trocas de carinho entre artistas, celebrando a união e o brilho da cultura do Norte. A cantora Viviane Batidão, vencedora da categoria Brasil, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (03/12), o momento especial em que conheceu pessoalmente a ex-BBB manauara e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, do Festival Folclórico de Parintins.

VEJA MAIS

Viviane não escondeu a emoção ao encontrar Isabelle e comentou: "Finalmente conhecendo essa minha mana pessoalmente, mais linda ainda pessoalmente. É o Norte no topo".

Em resposta, Isabelle também fez questão de elogiar a cantora paraense, dizendo: “Tu me empresta esse vestido depois? Linda e cheirosa”.

Em outro momento, Viviane reafirmou a força e o brilho da cultura do Norte, destacando a importância do evento: “Essa noite o Norte vai brilhar muito”.