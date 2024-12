Representando o Norte, Viviane Batidão vence categoria 'Brasil' no Prêmio Multishow

Viviane Batidão conquistou o prêmio na categoria "Brasil", no Prêmio Multishow 2024. Na noite de hoje (03), a dona dos hits "Olha bem pra mim, amor" subiu no palco da cerimônia para pegar o trófeu e falou sobre a importância da conquista para o Pará, citando vários artistas do estado.

"Eu estou muito feliz. Vocês não têm noção da importância do prêmio para a minha região. Eu sou do Norte do país, o meu Estado é o Pará. Viva o Pará! Esse prêmio não vai só para mim, vai para meus produtores DJ Betinho Izabelense, DJ Junho Vidal, minha equipe, meu filho, meus fãs que votaram muito, para as pessoas que sempre acreditaram em Belém", disse.

Ainda no discurso, Viviane falou sobre a riqueza cultural do seu estado. A artista salientou para a importância dos artistas nortistas e enfatizou que a música da região não é consumida nacionalmente como as outras.

"O Brasil não consome a nossa música como a gente gostaria. A gente consome o que o Brasil produz, mas a gente tá aqui nesse momento, porque eu não sou só a Viviane Batidão, eu sou representante de uma cultura, de um gênero, de um povo."

Ao fim, a artista também dedicou a conquista e homenageou outros cantores do Pará. "De onde eu venho tem Joelma, tem Gaby, Zaynara, Fruto Sensual, Xeiro Verde, Wanderley Andrade, tem Viviane. Obrigada, Multishow!", complementou a cantora.