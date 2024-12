Prêmio Multishow 2024: Manu Bahtidão vence categoria 'Brega do Ano'

Manu Bahtidão foi a premiada na categoria "Brega do Ano", no Prêmio Multishow deste ano. A artista ganhou o título com a música "Daqui Pra Sempre", gravada ao lado da cantora Simone Mendes. O hit, que já chegou a conquistar o primeiro lugar na "Billboard Brasil Hot 100", concorria com canções dos paraenses Aqno, Gaby Amarantos, Zaynara, Viviane Batidão e Raidol.

Ao subir no palco, a cantora agradeceu a Deus pelo prêmio e disse que esta conquista é um marco para o brega e o tecnomelody. "É a primeira vez que recebo um prêmio nesse magninetude. Tem muita gente boa e maravilhosa [envolvida]. Quero agradecer a Simone por essa parceira, por não ter soltado a minha mão", disse.

Manu também declarou seu amor pelo estado do Pará. "Quero dizer para o meu Pará o quanto te amo. Isso é por nós, pela nossa música. O filho adotivo pode, sim, cuidar da sua mãe e da sua casa, quanto um filho gerado por sua mãe. O Pará está na moda do nada", finalizou a artista.