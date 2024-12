VÍDEO: Gaby Amarantos aposta em look dourado para o Prêmio Multishow 2024

A cantora Gaby Amarantos, indicada em duas categorias do Prêmio Multishow 2024, compartilhou com os fãs o look especial escolhido para a cerimônia, realizada na noite desta terça-feira (03/12). Vestida em tons dourados, Gaby destacou-se pela escolha que, segundo ela, simboliza boas energias e celebração.

A artista, que concorre na categoria Brega do Ano, afirmou em suas redes sociais: “Nessa premiação, eu sou OURO”. Confira:

O Prêmio Multishow é conhecido por reunir grandes nomes da música brasileira, e Gaby Amarantos é um dos destaques da noite, reforçando sua trajetória como uma das principais representantes do tecnobrega e da música popular no país.