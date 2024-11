Gaby Amarantos canta hino nacional brasileiro no Palácio do Planalto

A paraense Gaby Amarantos foi convidada para o lançamento do programa "Periferia Viva", no Palácio do Planalto, em Brasília. No evento, a artista cantou o hino nacional brasileiro, momento que ela descreveu como a realização de um grande sonho da família.

Gaby participou da cerimônia ao lado do Presidente Lula, do Ministro das Cidades, Jader Filho, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e de outras autoridades. Antes de cantar o hino do Brasil, a cantora, natural do bairro do Jurunas, de Belém, falou sobre a importância de chegar em lugares como estes.

"O sonho da minha mãe, que também é uma mulher da periferia, e do meu pai, era me ver cantando o hino e hoje eu vou realizar esse sonho. Os sonhos que a gente sonhou, a gente vai realizar e está realizando", discursou a artista, aplaudida por todos.

Minutos antes, Gaby também registrou, nos stories, o momento em que ainda estava a caminho do Palácio. "Estou aqui emocionada, porque eu fui convidada para cantar o hino nacional em um evento que exalta a potência das periferias brasileiras. É a primeira vez que me chamam para cantar o hino, eu estou muito feliz! Indo realizar um sonho", disse.