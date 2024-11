Festival LED encerra com show de Gaby Amarantos e Gang do Eletro

Após 10 horas de programação nesta quarta-feira (27), o Festival LED em Belém terminou com um pocket show da cantora Gaby Amarantos, que contou com a participação especial de membros da Gang do Eletro. A Estação das Docas ficou lotada de visitantes e turistas, que aproveitaram a apresentação repleta de hits marcantes que estão na mente e na ponta da língua de todos os paraenses.

Gaby levou o público ao delírio ao incorporar a famosa dança do "treme", além de fazer uma saudação especial à ‘galera da laje’ do Jurunas. O repertório passeou por grandes sucessos da própria Gaby e de outros artistas paraenses, com o público cantando junto.

O encerramento teve um momento especial quando Gaby apresentou o hit Ex-my love e pediu que todos iluminassem o ambiente com as luzes dos celulares enquanto cantavam o refrão que marcou sua estreia nacional. A cena simbolizou o encerramento de um festival que celebrou educação, cultura e a potência criativa do Pará.