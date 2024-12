Prêmio Multishow 2024: Manu Bahtidão canta 'Daqui Pra Sempre' e cita Belém na abertura da cerimônia

O Prêmio Multishow 2024 começou nesta noite, no Rio de Janeiro, com vários artistas abrindo a cerimônia. A cantora Manu Bahtidão foi uma das convidadas para subir ao palco e citou a cidade de Belém do Pará antes de cantar o hit "Daqui Pra Sempre".

Além de Manu, que cantou o brega em parceria com Simone Mendes, também subiram no palco os artistas Sorriso Maroto, Thullio Milionário e Pedro Sampaio. Bahtidão é uma das indicadas da noite e concorre com o hit na categoria "Brega do Ano".