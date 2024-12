Paraense Zaynara vence categoria 'Revelação do Ano' no Prêmio Multishow

Zaynara conquistou o prêmio na categoria “Revelação do Ano", no Prêmio Multishow 2024. Na noite de hoje (03), a dona dos hits "Sou do Norte” e “Quem Manda em Mim” subiu no palco da cerimônia para pegar o trófeu. No momento em que soube da premiação, ela comemorou ao lado de Gaby Amarantos e Viviane Batidão, que venceu a categoria Brasil.

Em sua fala emocionada, a cantora agradeceu ao apoio do público do Pará e sua equipe. "Eu queria muito agradecer a todo o Pará, todo mundo que gosta do meu trabalho e me apoiou para estar aqui hoje. Agradeço muito aos meus pais, que me apoiaram, e à minha equipe maravilhosa, por acreditar em mim e fazer esse sonho se tornar realidade", disse Zaynara.

Ela também destacou a importância de levar a música paraense para o Brasil e o mundo: "Sonho em trazer a música paraense cada vez mais forte para o resto do Brasil e do mundo".

Zaynara ainda fez questão de agradecer aos outros artistas indicados na mesma categoria. "Queria agradecer a todos que estão sendo indicados juntos comigo”, afirmou.