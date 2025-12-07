Capa Jornal Amazônia
Em Recife, Gaby Amarantos 'sela paz’ entre tecnobrega e brega funk

A cidade pernambucana tem o título de Capital Nacional do Brega, enquanto Belém foi denominada a Capital Mundial do Brega

Lívia Ximenes
fonte

Gaby Amarantos diz que acha divertido as semelhanças entre tecnobrega e brega funk (Reprodução)

A cantora Gaby Amarantos "selou a paz” entre Recife e Belém na disputa pelo título de Capital do Brega. As cidades pernambucana e paraense são nomeadas, respectivamente, como Capital Nacional e Capital Mundial do ritmo musical. Gaby se apresentou no Festival No Ar Coquetel Molotov nesse sábado (8), em Recife.

image Qual é a Capital do Brega? Entenda a disputa entre Belém e Recife
As cidades do Norte e Nordeste, respectivamente, são detentoras do título de Capital Mundial e Capital Nacional do estilo musical

image Quem é Anderson Neiff, o cantor que questiona Belém como verdadeira 'capital do brega'
Em entrevista ao Fantástico, influenciador afirma que Recife deveria receber o título de capital do brega

image ‘O nosso estado respira o brega’: artistas do Pará reagem à nomeação de Recife como Capital do Brega
Kim Marques, Chyco Salles, Diogo e DJ Dinho ressaltam a história e a força do brega paraense no debate sobre o reconhecimento oficial

“Por mais que a gente adore essa zoeira, somos duas detentoras das maiores cenas de brega do Brasil. Um tratado seria mais estratégico, inteligente e bonito", disse a cantora ao portal JC. Gaby contou que acha divertido as semelhanças entre tecnobrega e brega funk.

“Brinco que o brega funk é o tecnobrega pernambucano. Pegou o brega e modernizou de um outro jeito, é genial, numa outra linguagem. É pop para caramba também. Eu acho o brega funk uma tecnologia incrível da periferia", falou a artista. A cantora levou hits do álbum “Rock Doido” ao festival recifense e afirmou que a produção é “um fincar da bandeira do Pará no pop brasileiro".

