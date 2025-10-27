Qual é a Capital do Brega? Entenda a disputa entre Belém e Recife

Mais de dois mil quilômetros separam Belém, no Pará, e Recife, em Pernambuco, mas um ponto em comum as une — ambas são declaradas como Capital do Brega. Enquanto a cidade paraense recebeu o título mundial, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo), a pernambucana tem o reconhecimento nacional pelo Governo Federal. As diferenças e semelhanças na maneira como o estilo musical é apresentado em cada uma rende a disputa pela nomenclatura.

VEJA MAIS

Em matéria exibida no “Fantástico”, nesse domingo (26), Jalília Messias e Bianka Carvalho mostram a opinião do público: enquanto paraenses defendem o título de Belém, pernambucanos afirmam que Recife é a verdadeira capital. A discussão é pautada sobre origem, raízes e repercussão do brega, que possui diversas vertentes, como o tecnobrega e o brega-funk. Criado por volta dos anos 1950, o gênero se popularizou em todo o Brasil como um contraponto à bossa nova e um desenrolar da jovem guarda, falando de amor e vivências rotineiras.

História do brega no Norte e Nordeste

No Pará, o brega surgiu nos anos 1980 como um movimento. Além do ritmo brasileiro, foram incorporados estilos caribenhos, como cumbia, zouk e merengue, e locais, como guitarrada e lambada paraenses, com destaque à voz feminina. O tecnobrega, um viés do gênero no estado, também possui elementos da música eletrônica.

Em Pernambuco, nos anos 1970, os primeiros sinais do brega começaram a surgir. Com letras românticas, a música era prenominantemente masculina. Anos depois, nuances do funk integraram o gênero, nascendo, assim, o brega-funk.

Título de Capital do Brega

Belém recebeu o título de Capital Mundial do Brega, em 30 de maio de 2025, da Organização das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo). A honraria foi entregue ao ministro do Turismo do Brasil e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, o paraense Celso Sabino, durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da entidade, em Segóvia (Espanha). O gênero musical é reconhecido, desde 2021, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

Semanas antes, em 13 de maio, a Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou o Projeto de Lei (PL) Nº 2.521/2021, que determina Recife como Capital Nacional do Brega. O PL é de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE).