Joelma lança música com Ministério do Turismo: ‘O mundo inteiro é brega e Belém é a Capital'

Joelma, em parceria com o Ministério do Turismo, lançou uma música que celebra o reconhecimento de Capital Mundial do Brega dado a Belém. Divulgada no Dia Mundial da Música (01/10), a canção diz que “o mundo inteiro é brega e Belém é a Capital” e exalta a cultura paraense. A honraria foi concedida à cidade pela ONU Turismo em junho de 2025. Confira abaixo.
Ao lado de dançarinos, Joelma dança e canta no Forte do Presépio e na Casa das Onze Janelas, pontos turísticos de Belém. A cantora cita o Ver-O-Peso e diz que “chique é ser brega no meio da braça”. “O brega é nossa arte oficial”, ressalta a música.
