Belém é oficialmente reconhecida como Capital Mundial do Brega pela ONU Turismo

Belém recebeu, nesta sexta-feira (30), o título de Capital Mundial do Brega, concedido pela Organização Mundial das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo). O reconhecimento foi anunciado durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da entidade, realizada em Segóvia, na Espanha.

A honraria foi entregue ao ministro do Turismo do Brasil e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, pelo secretário-geral da entidade, Zurab Pololikashvili. O título celebra a força popular do brega paraense e sua importância como expressão cultural autêntica da região Norte do Brasil.

"Foi uma honra receber este reconhecimento durante um evento tão qualificado como a reunião do Conselho Executivo da ONU Turismo, entidade das Nações Unida para o turismo. Títulos como este reforçam a vocação do estado para a atividade turística e confirmam o sentimento de orgulhos que nós paraenses sentimos em relação a nossa riqueza cultural", destacou o ministro.

Desde 2021, o brega é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. "A música brega é a expressão da alma paraense. Ela embala histórias, festas e a alegria de viver do Pará. Esse reconhecimento é uma vitória do povo paraense, que transforma a cultura em identidade e a identidade em patrimônio", completou o ministro.

Em vídeo oficial publicado nas redes sociais, o secretário-geral Zurab Pololikashvili também citou o prefeito de Belém, Igor Normando, e disse que a placa do reconhecimento será enviada.

A relação entre Belém e o brega vai muito além da música. O ritmo está enraizado na vida cotidiana da capital paraense e representa resistência, lazer e pertencimento para milhares de paraenses. Desde os tempos do brega romântico até o auge do tecnobrega, o estilo evoluiu e se reinventou, sem nunca perder suas raízes populares. As festas de aparelhagens, com seus paredões de som, também são parte essencial dessa história.

A cidade é berço de nomes consagrados do ritmo como Pinduca, Wanderley Andrade, Joelma, Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro, entre outros artistas que levaram o brega paraense a palcos nacionais e internacionais.

Disputa de títulos

A conquista do título mundial para Belém acontece em meio a uma recente controvérsia sobre o protagonismo do brega. Nos últimos dias, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 2.521/2021, que concede a Recife, Pernambuco, o título de Capital Nacional do Brega. A proposta, de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), gerou reação imediata de artistas paraenses, que defendem a origem e a centralidade do brega no Pará.

A decisão é terminativa e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá diretamente para a sanção do presidente da República.