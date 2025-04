Obra de Pinduca vira patrimônio cultural e imaterial do Pará

A obra musical e cultural do "Rei do Carimbó', o cantor e compositor Aurino Quirino Gonçalves, popularmente conhecido como Pinduca, recebeu hoje, nesta quinta-feira (16/04), a maior honraria que um multiartista pode receber em vida: o reconhecimento como Patrimônio Cultural e Artístico de natureza Imaterial do Estado do Pará.

Trajetória do artista é repleta de sucessos que atravessam gerações, como a "Marcha do Vestibular" e "Sinhá Pureza" (Foto/Carmem Helena/O Liberal)

A Lei foi sancionada pelo Governador Helder Barbalho após votação unânime dos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a ALEPA. O projeto de lei de nº 507/2023 é de autoria do deputado Wescley Tomaz (Avante).

"Art. 1º Fica declarada as obras do musicista, instrumentista, cantor e compositor Aurino Quirino Gonçalves, o popular Pinduca, o “Rei do Carimbó”,como integrante do patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Pará, nos termos do art. 286 da Constituição do Estado do Pará."

VEJA MAIS



Legado

Nascido em Igarapé-Miri, em 4 de junho de 1937, Pinduca levou o Carimbó para o Brasil e para o mundo, conquistando públicos de todas as idades e marcando gerações, especialmente, com a "Marcha do Vestibular", popularmente tocada nas aprovações de vestibular na Região Norte.

Em 2017, o instrumentista foi indicado ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Raízes Brasileiras, com o disco "No Embalo do Pinduca".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, Editora web de OLiberal.com