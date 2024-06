Fafá de Belém parabeniza Pinduca: 'Nosso patrimônio maior'

A cantora Fafá de Belém deixou sua homenagem para Pinduca, o Rei do Carimbó, que completa 87 anos nesta terça-feira (4). Com exclusividade ao Grupo Liberal, a artista elogiou a trajetória do músico, relembrando momentos de infância, quando o conheceu. Fafá aproveitou para falar sobre a importância de Pinduca na música do estado e disse que ele deve ser saudado todos os dias.

VEJA MAIS

"Pinduca é o nosso patrimônio maior. Eu conheci Pinduca criança, de botas vermelhas, com seu chapéu gigantesco, as calças brancas, uma camisa de cetim branca que usava, já com esse chapéu todo ornamentado, de peixes, de elementos absolutamente paraenses. Ele lançou o carimbó para o mundo. Pinduca é o marco na nossa história, ele é temporal", relembrou Fafá.

Para Fafá, o Rei do Carimbó é um gênio que nunca abriu mão das suas origens, levando sua cultura para onde fosse. A artista vê no músico uma pessoa admirável, que ela acompanha desde a infância e fez parte de toda sua vida, como ídolo ou colega de trabalho.

"A marca que esse homem traz é tão forte, genuína e verdadeira, que deve ser saudada e lembrada todos os dias. A minha admiração por ele é gigantesca, da fã menina, da fã adolescente, da admiradora colega, desse grande artista revolucionário. Vida longa ao Pinduca!", comemora a cantora.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)