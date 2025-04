Manoel Cordeiro recebe homenagem através do projeto realizado no Rio de Janeiro e São Paulo

Na próxima sexta-feira (11), o artista paraense Manoel Cordeiro apresenta seu novo projeto, Ocupação Manoel Cordeiro, que vai percorrer o Rio de Janeiro e São Paulo. O evento une diversas formas de expressão cultural, incluindo shows, exposição, workshop, filme e palestra.

“Tenho vivido muitas emoções, mas esta Ocupação é especialmente significativa, pois reflete e propaga a nossa música, algo fundamental para gerar cultura, consumo, emprego e renda. A música tem o poder de criar essa conexão”, afirma Manoel Cordeiro.

Nascido em Ponta de Pedras, no Marajó, em 1955, Manoel Cordeiro é guitarrista, compositor, produtor e arranjador. Com quase 70 anos e 59 de carreira, ele é um dos mestres mais respeitados da música amazônica, sendo um grande divulgador de ritmos como carimbó, lambada, batuque e tecnobrega no Brasil e no mundo.

“A Ocupação tem como um de seus grandes objetivos dar visibilidade à Música Popular Brasileira feita na Amazônia, um estilo musical potente, com várias vertentes, como carimbó, lambada, brega e mar abaixo, que circulam não só no Brasil, mas no mundo todo. Nossas músicas, como o carimbó e a lambada, são ouvidas globalmente, não apenas por DJs brasileiros. Este projeto reafirma a potência da música feita na Amazônia”, explica o artista.

A Ocupação Manoel Cordeiro começa nesta sexta-feira (11), no Kingston Club, na Lagoa, no Rio de Janeiro, e segue para a Casa de Francisca, em São Paulo, no dia 17 de abril. O projeto celebra a contribuição única de Manoel Cordeiro à cultura brasileira e aponta para os caminhos contemporâneos da música nortista.

“No workshop, irei mostrar a métrica da guitarra e da música da Amazônia, além de compartilhar o processo de gravação de um disco no estúdio. Será uma imersão no meu trabalho, e com quase 60 anos de carreira, às vezes até me surpreendo com a minha própria história”, ressalta o artista.

Programação Completa

A Ocupação inicia com a exposição “Um Norte Musical Sob Múltiplas Vertentes”, às 14h, seguida pela exibição do documentário “Luz do Mundo”, dirigido por San Marcelo e Cícero Pedrosa, que conta a trajetória de Manoel Cordeiro. O evento também inclui o workshop “Manoel Cordeiro e a Métrica da Guitarra da Amazônia – Método de Gravação MC”, e um debate sobre a MPB feita na Amazônia, mediado por Bernardo Oliveira, da UFRJ. O dia será encerrado com um show de Manoel Cordeiro, acompanhado de convidados especiais, seguido por uma discotecagem de vinis produzidos por Manoel Cordeiro, com o DJ Figueiroas (Lambada Quente).

Além disso, em ambos os locais, Manoel Cordeiro lerá seu manifesto “Música Popular Brasileira Feita na Amazônia”, um convite ao reconhecimento da arte da floresta e das cidades da região.

“É desafiador cristalizar o entendimento das nossas potencialidades culturais. Precisamos trabalhar juntos para fortalecer o que é nosso. A consciência coletiva sobre nossa cultura é essencial para o crescimento do nosso legado, seja na música, cinema, culinária, literatura ou turismo”, enfatiza Manoel Cordeiro.

A Ocupação Manoel Cordeiro é uma ação do projeto MPB Feita na Amazônia, com patrocínio da Funarte.

Legado Musical

Durante os shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, Manoel Cordeiro contará com convidados especiais. No Rio, participam do evento o cantor e guitarrista Davi Moraes (filho de Moraes Moreira), os paraenses Felipe Cordeiro (filho de Manoel), Liah Soares, Évila Moreira, Sandra Duailibe e Silvan Galvão. A Banda Sonora Amazônia, formada especialmente para a ocasião, será composta por Manoel Cordeiro (guitarra solo), Kassin (contrabaixo), Arturo Cussen (guitarra base), Thomas Harres (bateria), Valério (percussão) e Antônio Neves de Moraes (metais).

Em São Paulo, o show contará com a participação de artistas como a cantora amapaense Patrícia Bastos, a paulista Mari Claro, os paraenses Felipe Cordeiro, Saulo Duarte, Nayara Guedes, Sinvan Galvão, Évila Moreira, a brasiliense Emília Monteiro e o carioca João Donato Filho (filho de João Donato), além de Donatinho.

“Este projeto é muito importante para meu pai, para nós, paraenses, e para todos, pois meu pai teve uma carreira que começou nos bastidores nos anos 80 e 90. Ele foi um grande produtor e arranjador, mas também um artista solo incrível. A partir de 2010, convencemos meu pai a subir ao palco e apresentar seu trabalho. Isso deu um novo fôlego à carreira dele e a oportunidade de o Brasil conhecer mais do seu talento. A Ocupação é a coroação desse momento, que coincide com seus 70 anos e mais de 50 anos de carreira”, afirma Felipe Cordeiro, filho de Manoel.

Felipe destaca também o impacto que o trabalho do pai teve ao transformar as músicas do Norte em um fenômeno cultural nacional: “Ele é um dos pioneiros na transformação da música popular do Norte em parte da cultura pop brasileira, e hoje estamos colhendo os frutos dessa trajetória.”

Manoel Cordeiro tem um legado musical imenso, com centenas de composições para grandes artistas como Pinduca, Beto Barbosa, Fafá de Belém, Banda Calypso, Grupo Carrapicho, Trio Los Angeles, Banana Split, Roberta Miranda, entre outros. "Ele conseguiu levar nossas músicas populares para o cenário nacional, e é um orgulho para todos nós", finaliza Felipe.