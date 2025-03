Baile dos Artistas celebra a Rainha Hellen Patrícia e o Príncipe Consorte Manoel Cordeiro, em Belém

Quem gosta da música paraense conhece, com certeza, Hellen Patrícia, vocalista da banda Xeiro Verde, e o músico e compositor Manoel Cordeiro, duas gemas da sonoridade do Pará, da Amazônia. Pois bem, essas duas referências dentro e fora do Pará serão homenageadas nesta sexta-feira (7) à noite, no tradicional Baile dos Artistas, a partir das 21h na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza. Hellen será homenageada com o título de Rainha dos Artistas e Manoel Cordeiro com o de Príncipe Consorte. O evento é coordenado pela produtora cultural Rose Marie e contará com momentos especiais não somente para os artistas e fãs, mas também para o público em geral.

Pai do cantor e compositor também paraense Felipe Cordeiro, Manoel tem farta experiência musical (58 anos de carreira) tanto gravando discos como ainda como produtor de álbuns de talentos paraenses. Ele começou com 12 anos de idade tocando em um programa infantil de rádio em Macapá (AP) e vai completar 70 anos bem vividos em 2025.

Para Manoel Cordeiro, a música é a arte de expressar o sentimento da alma por meio do som. “É o sentimento da tua alma quando tu fazes a música, quando você escuta uma música”, reforça o compositor.

Sobre a homenagem de ser o Príncipe Consorte do Baile dos Artistas, Manoel Cordeiro diz: “Eu recebo a homenagem com muita felicidade. Esse é um evento de 41 anos, um evento de confraternização da classe artística. Mas, este ano, eu estou particularmente feliz porque a Rainha dos Artistas é Hellen Patrícia. Eu produzi o primeiro disco dela, quando ela tinha 13 anos de idade. Então, esse reencontro, nessa circunstância, é muito legal, porque atesta, avaliza um caminho que tem sido feliz”.

Voz do brega

Hellen Patrícia considera que “essa homenagem é o reconhecimento de longos anos de trabalho, vem de fato coroar uma luta pelo brega”. “Eu estarei representando uma classe de artistas que vêm antes de mim, que lutaram muito e que não conseguiram ver o reconhecimento do brega. Vou homenagear meu pai, esses artistas e casa que me foi o palco do brega, o Xodó!”, enfatiza a cantora. Hellen possui 40 anos de carreira musical, tendo iniciado as atividades aos 8 anos de idade. À frente da Xeiro Verde, são 30 anos.

Hellen Patrícia considera que gravar uma música é registrar o trabalho, algo que fica, então, eternizado. “Estar no palco é quando você dá vida à sua música por meio do figurino, da coreografia. Você dá uma identidade visual ao seu trabalho. Estar no palco é sempre uma emoção diferente, porque, a cada show, você vê pessoas diferentes em lugares diferentes, e cada show é uma surpresa, acho que por isso é tão emocionante”, diz.