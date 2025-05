Gaby Amarantos rebate críticas após emagrecer mais de 35kg: 'Mudei de opinião'

A cantora paraense Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta semana para responder críticas que vem recebendo após perder mais de 35kg. Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, a artista desabafou e deixou claro que está feliz com o novo momento da sua vida.

“Estou muito feliz com meu processo de emagrecimento, muito focada. Não vou deixar de postar as minhas vitórias por causa de ninguém, porque não acho justo comigo”, afirmou Gaby.

A artista, que recentemente comemorou ao atingir 60 kg na balança, também explicou que o emagrecimento foi motivado por questões de saúde e bem-estar. “É óbvio que mudei de opinião. A partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas, eu mudei de opinião. Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes”, completou.

"Não vou ser hipócrita, é claro que estou muito melhor agora e tenho o direito de fazer o que eu quiser, inclusive de mudar de opinião", disse a paraense.

Segundo Gaby, o novo estilo de vida trouxe mais energia, disposição e autoestima. “Não quero aqui parecer que agora, por conta desse surto de emagrecimento geral, as canetinhas, tudo que está rolando… Emagreci porque senti que isso ia ser bom para minha saúde e, por conta disso, mexeu muito na minha autoestima”, declarou.

No início do mês, a cantora celebrou a conquista com um look fitness rosa e muito entusiasmo. “Sessenta quilos! Eu tô passada, meu Deus! Trabalhei muito para chegar aqui. Tô feliz, emocionada. Bermudinha assim, pra malhar, nunca tinha usado”, vibrou Gaby em vídeo.