VÍDEO: Gaby Amarantos celebra nova silhueta após emagrecer 35kg: 'Trabalhei muito para chegar aqui'

Nesta quarta-feira (7), a cantora Gaby Amarantos surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo nas redes sociais comemorando os 60 kg na balança. Usando um conjunto fitness rosa, a paraense celebrou a conquista com entusiasmo. “Sessenta quilos! Eu tô passada, meu Deus! Trabalhei muito para chegar aqui. Tô feliz, emocionada. Bermudinha assim, pra malhar, nunca tinha usado”, disse a artista.

Na legenda, ela resumiu o sentimento em poucas palavras: “Égua, BRASIL, tô feliz!!!”. Nos comentários, Gaby recebeu centenas de reforços positivos de fãs e amigos. “Está maravilhosa”, elogiou uma seguidora. “A gente te ama de qualquer jeito, se tu tá feliz assim, a gente fica feliz também”, comentou outra fã. “Gostosa do tipo maravilhosaaaa”, completou mais uma.

A mudança no estilo de vida da cantora não foi apenas estética. Gaby enfrentava um quadro de pré-diabetes e pré-hipertensão, além de ter se sentido exausta durante um show, o que acendeu o alerta para cuidar melhor da saúde. A partir disso, ela adotou a dieta biogênica, baseada no consumo de alimentos crus e naturais, como sementes, legumes, frutas e germinados. A artista também passou a praticar atividades físicas com frequência, incluindo academia, pilates, caminhadas e ciclismo.