Viola Davis segue Gaby Amarantos e cantora quer convidá-la para o Círio de Nazaré

A atriz Viola Davis começou a seguir a cantora Gaby Amarantos no Instagram na tarde deste domingo (06). As artistas se encontraram durante o lançamento do filme G20, estrelado por Viola, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Gaby presenteou a americana com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Segundo a paraense, ela vai convidar Viola para participar da “Laje de Nazaré”, varanda realizada pela artista que reúne convidados para acompanharem e conhecerem o Círio de Nazaré.

“Eu estou tendo um mini AVC porque a Viola Davis começou a me seguir. Vem rainha, vem pra Belém do Pará, vem conhecer a cultura da Amazônia, os nossos filhos de Nazaré!”, comentou Gaby Amarantos.