'Belém mostra ao mundo sua força cultural com o brega', diz Celso Sabino após anúncio da ONU Turismo

Nas periferias de Belém do Pará, o brega vai muito além da música: é símbolo de resistência, forma de lazer, guardião da memória coletiva e expressão de pertencimento. Ao longo do tempo, o ritmo se consolidou como manifestação cultural profunda da cidade e, agora, conquista reconhecimento internacional. Nesta sexta-feira (30/05), durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial das Nações Unidas para o Turismo (OMT), realizada em Segóvia, na Espanha, Belém foi oficialmente declarada a "Capital Mundial do Brega".

VEJA MAIS

O título foi concedido sob a liderança do ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, que preside atualmente o Conselho Executivo da ONU Turismo. A honraria internacional celebra a riqueza cultural e a força popular do brega paraense, já reconhecido em 2021 como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

A cerimônia de anúncio foi conduzida pelo secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, que entregou a homenagem diretamente ao ministro brasileiro. Na mesma sessão, a entidade elegeu pela primeira vez uma mulher para o cargo de secretária-geral: Shaikha Nasser Al Nowais, dos Emirados Árabes Unidos.

Para Celso Sabino, a conquista representa mais que um selo: ela amplia a visibilidade da produção artística amazônica. “A música brega é a expressão da alma paraense. Ela embala histórias, festas e a alegria de viver do Pará. Esse reconhecimento é uma vitória do povo paraense, que transforma a cultura em identidade e a identidade em patrimônio. Belém, como ‘Capital Mundial do Brega’, mostra ao mundo que a Amazônia também pulsa em forma de música e arte”, declarou.

Sabino também destacou o caráter simbólico da entrega. “Essa eu estou levando da Espanha, recebendo do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo direto para Belém. Vou entregar ao prefeito Igor [Normando], mas essa homenagem é para quem faz o melody, para quem faz a guitarrada, para quem faz o tecnobrega, para quem faz a cultura do Pará, especialmente para Belém. Agora é oficial! Belém é a Capital Mundial do Brega”, acrescentou.

O título também reforça a imagem de Belém como polo criativo e cultural em um momento de crescente visibilidade internacional. A cidade será sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro deste ano.

“Eu vim com o livro de Belém, do Círio de Nazaré, e estou voltando com esse reconhecimento importantíssimo e inédito para a cidade de Belém do Pará”, complementou o ministro.