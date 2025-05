Lambateria leva música da Amazônia ao The Town com Félix Robatto, Lia Sophia e Carol Pedroso

No dia 14 de setembro, a música latino-amazônica estará no palco Factory do The Town, um dos maiores festivais do Brasil, com o Lambateria Baile Show — uma imersão nos bailes dançantes de Belém do Pará. O show será comandado pelo guitarrista, produtor, pesquisador e diretor musical do álbum Gaby canta Tecnoshow, vencedor do Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa, Félix Robatto, com participações especiais de Lia Sophia, Carol Pedroso e do casal de dançarinos Seu João e Dona Nanci.

“É muito bacana ter, em um festival como o The Town, que traz artistas de todo o mundo, representantes da cultura amazônica, que ainda têm pouca visibilidade fora do Norte do país. Estou muito feliz por poder levar para São Paulo um show dançante, que está há onze anos em cartaz em Belém, com a participação de artistas potentes como Lia Sophia, Carol Pedroso e meu xodó, que é o casal Seu João e Dona Nanci — que vão mostrar como se dança para São Paulo”, comemora Félix Robatto, idealizador da Lambateria e responsável pelo show.

O Lambateria Baile Show será uma das atrações do palco Factory, espaço criado pelo The Town para celebrar a pluralidade sonora brasileira, reunindo grandes nomes da música nacional. No dia 14, além da Lambateria, sobem ao mesmo palco Geraldo Azevedo, com participação de Juliana Linhares, Rachel Reis e o também paraense Felipe Cordeiro. No palco The One, o público verá um encontro histórico da música paraense: Joelma recebe Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. Já no dia 6 de setembro, a cantora e compositora Raidol será convidada da banda The Mönic, também no palco Factory.

Lambateria leva a energia dos bailes de Belém para o The Town

O show traz um repertório que celebra os onze anos ininterruptos da festa Lambateria, realizada em Belém, com clássicos da música dançante latino-amazônica, reunindo guitarrada, lambada, carimbó, brega, cúmbia, merengue e cadence-lypso.

“Eu tô muito feliz que estamos levando a Lambateria pro festival, porque é a prova do quanto é importante seguir na nossa cidade, movimentando a cena, inspirando outros artistas. Não abro mão de seguir tocando nas quintas em Belém. Há onze anos, quando iniciei minha carreira solo, não tinha espaço nem festa para tocar música regional. Hoje, a cena é outra. Os palcos da nossa cidade são importantíssimos pro nosso trabalho — precisamos valorizar espaços como o Apoena e o Coisas de Negro, porque são grandes parceiros na luta pela valorização da nossa cultura”, disse Félix.

A Lambateria, criada e comandada por Félix Robatto, mantém viva a tradição dos bailes que formaram a identidade da música dançante amazônica, misturando ritmos como merengue, cúmbia, lambada, brega e carimbó. No palco, Félix estará acompanhado por sua banda, formada por Adriano Sousa (bateria), Henrique Maia (baixo), Bruno Benitez (guitarra base), Renato Sinimbu (teclados) e os percussionistas Ytanaã Figueiredo e David Mano Piu. O espetáculo conta ainda com a presença dos dançarinos Seu João e Dona Nanci, mestres da dança paraense que foram homenageados por Félix em música e videoclipe.

Lia Sophia e Carol Pedroso se juntam ao baile dançante

O show terá também a participação especial da cantora e compositora Lia Sophia, um dos grandes nomes da música amazônica na atualidade. Com uma carreira nacional em expansão, Lia coleciona sucessos — incluindo músicas em trilhas de novelas e hits como “Ai Menina”, que recebeu, em 2023, o Play de Prata da Associação Brasileira da Música Independente, superando 15 milhões de streamings, somando áudio, vídeo e downloads.

“A Amazônia vai chegar forte no The Town. Para mim, é uma honra estar ao lado de tantos artistas incríveis, representando nossa cultura. Vai ser lindo ter, no mesmo dia, a Lambateria comigo, Félix Robatto, Carol Pedroso, Joelma, Zaynara, Dona Onete, Gaby e Felipe Cordeiro”, comemora Lia Sophia.

A apresentação também conta com Carol Pedroso — cantora, compositora, escritora e vocalista do grupo de carimbó Suraras do Tapajós, além de integrante da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, com quem já se apresentou em diversos festivais pelo Brasil.

Serviço

Lambateria Baile Show no The Town com Félix Robatto, Lia Sophia e Carol Pedroso

Quando: 14 de setembro de 2025 (domingo)

Onde: Palco Factory — The Town Festival (Autódromo de Interlagos, São Paulo)

Atrações: Félix Robatto, Lia Sophia, Carol Pedroso e o casal Seu João e Dona Nanci