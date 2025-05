Cine Líbero Luxardo exibe o filme 'Saneamento Básico' em cópia restaurada 4K nesta quinta-feira (29)

A partir desta quinta-feira (29/05), a programação do Cine Líbero Luxardo recebe uma seleção especial do cinema nacional. O destaque da semana é o relançamento do filme "Saneamento Básico, o Filme" (2007), que volta às telonas em versão restaurada em 4K. Os filmes ficam em cartaz até a próxima quarta-feira (04/06), no cinema localizado no térreo da Fundação Cultural do Pará, em Belém.

Estrelada por Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Paulo José e Bruno Garcia, a comédia dirigida por Jorge Furtado acompanha os moradores da fictícia Linha Cristal, na Serra Gaúcha, que enfrentam um dilema burocrático: há verba pública apenas para a produção de um vídeo, quando o que realmente precisam é de uma fossa séptica. Com criatividade e bom humor, eles decidem filmar uma ficção sobre a própria obra, misturando crítica social e improviso com doses certeiras de ironia.

A atuação de Fernanda Torres lhe rendeu o Prêmio Guarani de Melhor Atriz. O relançamento chega em um momento especial, quando Wagner Moura, também presente no elenco, volta aos holofotes por sua performance no filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Assista o trailer do filme:

Além do relançamento de Saneamento Básico, a programação do Líbero Luxardo inclui o curta-metragem Ilha das Flores (1989), também de Jorge Furtado, Lispectorante, de Renata Pinheiro, e o documentário Criaturas da Mente, de Marcelo Gomes.

Confira a programação completa:

29/05 (quinta-feira)

16h – Criaturas da Mente

17h40 – Lispectorante

19h30 – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

30/05 (sexta-feira)

16h – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

18h25 – Criaturas da Mente

20h05 – Lispectorante

31/05 (sábado)

16h – Lispectorante

17h50 – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

20h15 – Criaturas da Mente

01/06 (domingo)

16h – Criaturas da Mente

17h40 – Lispectorante

19h30 – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

02/06 (segunda-feira)

15h30 – Criaturas da Mente

17h10 – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

19h30 – Janelas: A Quem Pertence o Amanhã

03/06 (terça-feira)

16h – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

18h25 – Criaturas da Mente

20h05 – Lispectorante

04/06 (quarta-feira)

16h – Lispectorante

17h50 – Saneamento Básico 4K + Ilha das Flores

20h15 – Criaturas da Mente

Serviço

Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém (Fundação Cultural do Pará)

Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Pagamento: apenas em dinheiro

Bilheteria: abre 1 hora antes de cada sessão