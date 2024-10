Andrea Pinheiro e Paulo José celebram 25 anos de parceria musical em Belém

Em 1999, o pianista paraense Paulo José Campos de Melo convidou a cantora paraense Andréa Pinheiro para uma participação em um concerto que ele faria em um projeto realizado pelo violonista Salomão Habib na antiga Celpa. De lá para cá, são 25 anos de parceria musical entre Paulo José e Andréa e essa "irmandade" será celebrada nesta quarta-feira (2) com o show "Tangos, boleros e outros dramas" que os dois apresentarão às 20h no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, no centro de Belém.

Esses amigos de muitas horas irão apresentar uma nova versão para esse show, que aconteceu pela primeira vez em 2015, no Festival Internacional de Música da Fundação Carlos Gomes. Além dessa comemoração, o show é uma iniciativa que objetiva fortalecer a política cultural e apoiar a instituição Casa Espiritualista de Santa Maria - Chão de Tupinambá, mantenedora de animais abandonados, na cidade de Colares, região nordeste do Pará. Toda a renda adquirida com o espetáculo será revertida em doação para manutenção do local.

O show contará, ainda, com a participação especialíssima de nomes da música paraense: Vital Lima, Arthur Nogueira e Alba Mariah. Eles são artistas que fazem parte da história musical de Andréa e Paulo.

Admiração

Sobre esse momento especial em que a parceria musical de Andréa Pinheiro e Paulo José Campos de Melo completa 25 anos, a cantora ressalta: "É uma realização manter um trabalho duradouro com um artista com o Paulo José. Além de um grande artista que já viajou o mundo todo e foi diretor de vários teatros na Suécia e Alemanha, é uma pessoa humilde, um ser humano generoso, um amigo".

"Além de todo o talento inquestionável com o instrumento, o Paulo tem um gosto musical refinado. Nos acompanhando ao piano, nos passa muita segurança para interpretar qualquer canção, independente da dificuldade da música... e tem uma memória impressionante! Nunca vi, nos nossos shows, nestes 25 anos de parceria, o Paulo levar uma partitura pro palco! Tem um ouvido admirável", enfatiza Andréa.

Ela relata que os dois fizeram a primeira versão do show em 2015 e ainda apresentaram o espetáculo em outros estados. "E participei de um projeto do Paulo chamado 'Minhas Musas', onde ele acompanhava, além de mim, as cantoras Maria Lídia, Alba Mariah e Patrícia Rabelo. Seja em teatro, casa noturna ou até mesmo em saraus na casa de amigos, sempre que há oportunidade, estamos juntos", destaca Andréa Pinheiro.

A cantora adianta que o show desta quarta-feira (2) será no formato voz e piano. "Terá a participação dos intérpretes Arthur Nogueira, Vital Lima e Alba Mariah... contaremos com a luxuosa participação de Nando Lima que assinará a luz e o cenário. Será um show beneficente, com a renda revertida para o Chão de Tupinambá, instituição que cuida de animais abandonados. Vai ser uma linda festa", celebra Andréa. No repertório de Andréa e Paulo José obras de compositores como Chico Buarque, Tom Jobim, Astor Piazzolla, Gianfrancesco Guarnieri, Vital Lima e Sueli Costa.

Acerca do título do show "Tangos, boleros e outros dramas", Andréa Pinheiro explica: "É um show dramático, de caráter interpretativo, e o que melhor que Tangos e Boleros para representar os dramas da vida?". E Andréa Pinheiro e Paulo José Campos de Melo sabem tirar de letra os dramas da vida para celebrar, agora, as Bodas de Prata de uma parceria muito especial.

Serviço:

Show: "Tangos, boleros e outros dramas"

Data: 2 de outubro de 2024

Hora: 20 horas

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Ingressos pelo Sympla e na bilheteria do teatro, no dia do evento.

Valores dos ingressos:

Inteira: R$ 50,00

Meia estudante: R$ 25,00

Meia solidária: R$ 25,00 + 1kg de ração

(Sugestão: Gran Plus ou Golden para cães e gatos)