O Rei do Gado: Zé do Araguaia tem filho? Veja o que acontece com o indiozinho Uerê

Em O Rei do Gado, novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Zé do Araguaia (Stênio Garcia) tem um o indiozinho Uerê, entretanto, sua mulher Donana (Bete Mendes), adota o menino sem saber de sua verdadeira origem.

Donana (Bete Mendes) sempre quis ter um filho e diz a Zé do Araguaia (Stênio Garcia), que está aberta a possibilidade de adoção. O administrador da fazenda de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) aproveita a oportunidade e diz que irá trazer um menino para o casal criar. Zé e Bruno convencem Donana a aceitar um menino maior, visto que a princípio, a cozinheira queria um bebê. O que Donana não sabe é que o menino que será adotado é na verdade o filho legítimo de seu marido com outra mulher.

A cozinheira se alegra e aceita o garoto, mesmo estranhando a relação familiar e apego com Zé, fazendo de tudo para criar uma relação com o menino, que a rejeita. Com o passar do tempo, a cozinheira continua cismada, buscando saber a origem do indiozinho Uerê.

Marcos Mezenga (Fábio Assunção), instiga Donana ao perguntar sobre o filho de Zé, o herdeiro do Rei do Gado ainda aconselha Zé a contar toda a verdade para a esposa antes que algo pior aconteça.

Determinada, a cozinheira investiga a origem do menino e questiona Zé, que não resiste e conta a verdade. Donana fica abalada com a mentira e pede para que o marido leve o menino embora, enquanto isso, o indiozinho escuta a briga do casal e foge para a mata.

Sinopse de O Rei do Gado

Transmitida originalmente em 1996, a ficção de Benedito Ruy Barbosa conta a história das famílias rivais italianas Mezenga e Berdinazzi, que enfrentam conflitos e acontecimentos durante gerações.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)