O Rei do Gado: Quem é quem na segunda fase da novela?

Após a apresentação da origem das famílias Berdinazzi e Mezenga, apenas Bruno (Antônio Fagundes) e Geremias (Raul Cortez) seguem na ficção. Em 1990, a trama mostra os conflitos entre as famílias rivais e as principais descobertas.

Bruno Mezenga

O filho de Giovanna e Enrico aparece na segunda fase da novela como um rico fazendeiro da região, o Rei do Gado. O protagonista é casado com Léia (Silvia Pfeifer) e tem dois filhos: Marcos e Lia.

Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) (Reprodução/TV Globo)

Geremias Berdinazzi

Sendo o único Berdinazzi restante, o fazendeiro Geremias ficou rico às custas de um golpe aplicado em sua própria família. O ricaço cai nas farsas de Rafaela Berdinazzi (Glória Pires), que alega ser sua sobrinha perdida na intenção de se tornar herdeira.

Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) (Reprodução/TV Globo)

VEJA MAIS

Luana Berdinazzi

Interpretada por Patrícia Pillar, a personagem boia fria se envolve com Bruno, causando mais brigas entre as famílias.

Luana (Patrícia Pillar) (Reprodução/TV Globo)

Léia Mezenga

Silvia Pfeifer faz a esposa de Bruno Mezenga, que vive um casamento infeliz e tem uma relação extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini).

Léia Mezenga (Silvia Pfeifer) (Reprodução/TV Globo)

Marcos Mezenga

Fábio Assunção incorpora o filho do ricaço Rei do Gado e vive uma relação conturbada com o pai, gerando mais brigas entre a família.

Marcos Mezenga (Fábio Assunção) (Reprodução/TV Globo)

Rafaela (Marieta Berdinazzi)

Interpretada por Glória Pires, a golpista é inicialmente uma impostora até ter sua verdadeira identidade descoberta.

Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) (Reprodução/TV Globo)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)