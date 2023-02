'O Rei do Gado': Qual capítulo o Rei do Gado foi encontrado

No reprise da novela ‘O Rei do Gado’ no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, o fazendeiro Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) fica desaparecido na mata por 21 capítulos após sofrer um grave acidente de avião. O resgate do fazendeiro vai ao ar apenas no episódio 89, mas afinal, o rei do gado sobrevive? Quem encontra o protagonista? Confira

Como o Rei do Gado desaparece?

No episódio 68 da trama, Bruno Mezenga desaparece em um acidente de avião que caiu na região de Araguaia. A vida do protagonista muda completamente depois do imprevisto, fazendo com que o rei do gado resolva todas as pendências que deixou antes da tragédia.

Ainda perdido no mato, Bruno luta pela sua vida usando os recursos da natureza para sobreviver até ser encontrado.

Quem encontra o Rei do Gado?

Depois de dias em busca por Bruno Mezenga, o protagonista é dado como morto pelas autoridades enquanto continua vagando pela floresta. No entanto, Luana (Patrícia Pillar), Marcos (Fábio Assunção) e Zé do Araguaia (Stênio Garcia) não desistem tão fácil e acabam por encontrá-lo à beira da morte.

Bruno mostra sinais de vida e diz que está ‘meio-morto e meio-vivo’. Os personagens celebram o momento e se emocionam com o reencontro.

A experiência de estar à beira da morte muda a vida do fazendeiro. Após ser resgatado, Bruno decide resolver suas pendências com a ex-mulher e entra em acordo para se livrar da disputa judicial. O protagonista também muda as atitudes, trazendo mais tramas nos capítulos seguintes.

