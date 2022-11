O Rei do Gado: Filho de Bruno Berdinazzi aparece na novela?

A novela “O Rei do Gado” está fazendo muito sucesso ao ser reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela primeira vez em 1996, conquistou o público com a história e o elenco de renome. O enredo se desenvolve a partir do romance e das reviravoltas envolvendo o pecuarista Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar). Confira se o filho de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) aparece na novela e quem é Giuseppe.

O filho de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) aparece em O Rei do Gado?

Depois da triste notícia da morte de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony), após ter sido convocado para servir na Segunda Guerra Mundial, é revelado que ele teve um filho na Itália. No fim da primeira fase da novela, o público descobre que Bruno se envolveu com uma mulher chamada Gema e a moça detalha que se apaixonou pelo rapaz e acabou engravidando dele.

No entanto, mesmo sendo citado na trama, o filho de Bruno Berdinazzi e Gema não aparece na novela. Quem surge procurando pela família italiana é Giuseppe.

Quem é Giuseppe em O Rei do Gado?

Na segunda fase de ‘O Rei do Gado’, apenas dois personagens da família dos Berdinazzi continuam na trama: Geremias (Caco Ciocler/Raul Cortez), que é irmão de Bruno Berdinazzi, e seu sobrinho Bruno Mezenga (Antonio Fagundes), filho de Giovanna (Letícia Spiller) - que deu o nome ao filho em homenagem ao tio morto.

Mas, perto do final de ‘O Rei do Gado’, um personagem chamado Giuseppe (Emílio Orciollo Neto) aparece na novela e procura pela família do avô, Bruno Berdinazzi. Ele é neto de Bruno e Gema. Ou seja, é filho do filho que Bruno teve enquanto lutou na guerra.

Giuseppe aparece para encontrar Geremias, que é seu tio-avô, único membro antigo dos Berdinazzi que ainda está vivo.

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Toda a trama de 'O Rei do Gado' é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patricia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

