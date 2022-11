O Rei do Gado: Bruno morre na novela e como está o ator Marcello Antony?

A novela “O Rei do Gado” voltou às telinhas brasileiras e já é um grande sucesso no “Vale a Pena Ver de Novo”. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama foi exibida pela primeira vez em 1996 e conquistou o público com a história e o elenco de renome. O enredo se desenvolve a partir do romance e das reviravoltas envolvendo o pecuarista Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar). Confira se Bruno morre na novela e como está o ator Marcello Antony.

Bruno Berdinazzi morre em ‘O Rei do Gado’?

O personagem Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) é um dos mais marcantes da primeira fase de O Rei do Gado. Filho de Giuseppe (Tarcísio Meira) e Marieta (Eva Wilma), na história da novela ele recebe uma carta de convocação para a Segunda Guerra Mundial e aceita partir na missão de lutar como soldado.

No entanto, Bruno acaba morrendo durante uma batalha. Após a tragédia, ele fica eternizado como um dos melhores combatentes e sua família recebe uma medalha de honra. Mas todos ficam tristes com o destino do jovem. Seu pai, Giuseppe, passa a viver amargurado e inconformado com a perda do filho.

Como está o ator Marcello Antony atualmente?

Marcello Antony fez sua estreia como ator na novela O Rei do Gado, em 1996, quando tinha 31 anos de idade. Atualmente ele está com 57 anos, é casado, tem cinco filhos e passa a maior parte do tempo em Portugal, onde fez os trabalhos mais recentes da carreira.

Após todo o sucesso em ‘O Rei do Gado’, Marcello alçou ao estrelato e se tornou um dos galãs mais requisitados da Globo, participando de diversos trabalhos na emissora. No Brasil, seu último papel em novelas foi como o vilão Edgar em ‘Malhação: Viva a Diferença (2017)’, reprisada em meio à pandemia da covid-19. A última novela de Marcello foi Valor da Vida, gravada em Portugal em 2018, que está atualmente em exibição na Band. Ele se mudou para a Europa naquele ano.

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter passado há cerca de 26 anos atrás.

Sobre a A novela

A trama de O Rei do Gado é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos devido ao conflito envolvendo as duas famílias, que são inimigas.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patrícia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)