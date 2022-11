O Rei do Gado: onde assistir, que horas começa o 'Vale a Pena Ver de Novo' na TV Globo

A novela “O Rei do Gado” está de volta às telinhas da TV brasileira, no “Vale a Pena Ver de Novo”. Um dos maiores sucessos escritos por Benedito Ruy Barbosa, a trama foi exibida pela primeira vez em 1996, há 26 anos atrás. A história se desenvolve a partir do romance e das reviravoltas envolvendo o pecuarista Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar). Confira onde assistir, que horas começa o 'Vale a Pena Ver de Novo' na TV Globo.

Onde assistir e que horas começa a novela ‘O Rei do Gado’?

A novela ‘O Rei do Gado’ é exibida diariamente no “Vale a Pena Ver de Novo”, na TV aberta. Segundo a programação, a trama começa por volta de 17h (horário de Brasília). Além disso, também é possivel acompanhar a exibição da reprise pelo Globoplay. A novela será exibida após a Sessão da Tarde.

Sinopse de ‘O Rei do Gado’

Exibida originalmente em 1996, a novela ‘O Rei do Gado’ foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. A história, que trata sobre a rivalidade entre os Mezenga e os Berdinazzi, duas famílias italianas que vivem em pé de guerra pelo poder de terras, continua se mostrando muito atual, apesar de ter sido mostrada há quase 26 anos.

Sobre a novela

Toda a trama é dividida em duas fases. A primeira conta a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller), filha de Marieta (Eva Wilma) e Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira), com Henrico (Leonardo Brício), filho de Nena (Vera Fischer) e Antônio Mezenga (Antonio Fagundes). Que lutam para ficarem juntos se opondo ao conflito entre as duas famílias.

A segunda fase se desenvolve a partir do romance entre o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a misteriosa boia-fria Luana (Patricia Pillar). Os dois são descendentes das famílias de imigrantes italianos rivais, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)