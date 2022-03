Marcello Antony volta ao Brasil para realizar transplante capilar; veja os resultados dos famosos

Roberto Carlos, Rodrigo Faro, Lucas Lucco, Tom Cavalcante, Diogo Nogueira, Xand Avião, Guilherme Fontes, Bruno Gagliasso, Sergio Guizé, Luciano Camargo, Paulo Vilhena e Malvino Salvador, são alguns dos famosos que já aderiram ao transplante capilar. Porém, a lista é bem mais extensa.

O ator Marcello Antony, 57 anos, resolveu compartilhar que também aderiu ao procedimento. Em um vídeo disponível no seu perfil no Instagram, o artista mostrou o resultado inicial do transplante capilar.

Morando em Portugal, na Europa, o ator veio ao Brasil exclusivamente para realizar o procedimento. "Cirurgia foi excelente, não vou negar que sente-se um pouco de dor nas picadinhas da anestesia, mas depois disso você não sente absolutamente nada", conta.

O transplante dos fios foi tirado da região frontal e para a coroa da cabeça, de acordo com Antony. A técnica utilizada foi a FUE, em que os folículos capilares são removidos um a um e implantados.

Veja o resultado do transplante em alguns famosos: