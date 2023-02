O Rei do Gado: Qual é o fim da novela e quem termina com quem

A novela Rei do Gado, escrita por Benedito Ruy Barbosa, foi transmitida de 1996 a 1997 e está em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", na TV Globo. Mesmo ainda na segunda fase, a curiosidade para o final da trama toma conta dos espectadores, confira como será o final da novela:

Reconciliação entre famílias Mezenga e Berdinazzi

Após tanta rivalidade entre as famílias que passaram por gerações, as duas famílias fazem as pazes e vivem tranquilamente. O acerto acontece só no final da trama, quando Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e Geremias (Raul Cortez) decidem colocar os desacertos de lado. Geremias descobre que Luana (Patrícia Pillar) é na verdade Marieta Berdinazzi, sua sobrinha perdida. Ele, por fim, aceita Luana na família e todos comemoram no final com o casamento de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) e Luana.

VEJA MAIS

Cena Final de 'O Rei do Gado' (Reprodução / Globo)

Geremias e Judite

Com um final feliz, Geremias termina ao lado de Judite (Walderez de Barros) e os dois dão início ao romance. A última cena do casal é feliz e dançando no casamento de Bruno e Luana.

Liliana e Marcos

Marcos (Fábio Assunção), filho de Bruno e Léia, acaba se envolvendo com Rafaela (Glória Pires), mesmo estando em compromisso com Liliana. No fim, a gravidez de Liliana (Mariana Lima) e a acusação de assassinato do Ralf (Oscar Magrini) acabam mudando o comportamento de Marcos. Os dois terminam juntos com um filho.

Lia e Pirilampo

Filha de Bruno e Léia, Lia (Lavínia Vlasak) termina sendo empresária do violeiro Pirilampo. Mesmo priorizando sua liberdade, Pirilampo acaba enrolado pela herdeira do Rei do Gado.

A dupla de Pirilampo, Zé Bento, também tem um final feliz ao lado de Lurdinha, empregada dos Mezenga, com quem forma casal.

Jacira vira líder dos sem-terra

No final da novela, o líder do grupo dos sem-terra Regino acaba sendo assassinado ao lado dos companheiros. Jacira (Ana Beatriz Nogueira) sofre com a perda, mas se torna a nova líder do movimento.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)