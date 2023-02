O Rei do Gado: Quem matou o Ralf? Relembre

Com a reprise da novela O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo, não poderíamos deixar de relembrar os finais trágicos da trama. Entre eles, a vida do personagem Ralf (Oscar Magrini) termina de forma inesperada.

Vivendo em uma relação extraconjugal com Léia (Silvia Pfeifer), mulher de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), Ralf mantém os laços com a ricaça por pura ganância. Além de Léia, o garanhão também mantém relação com Suzane (Leila Lopes) e Marita (Luciana Vendramini).

VEJA MAIS

Após suas aventuras, Ralf tem um final trágico ao ser sequestrado pelo marido de uma de suas amantes, Suzane. Na trama, o personagem leva uma surra de capengas e, não o bastante, Marcos (Fábio Assunção), filho de Léia (Silvia Pfeifer), resolve ir atrás para se vingar de Ralf. Ao encontrá-lo, Marcos o enterra vivo e Ralf morre afogado com a maré.

Depois de ser encontrado morto, a investigação policial e busca pelo assassino se inicia. Entretanto, é apenas no final da novela que Marcos Mezenga revela ter assassinado Ralf, justificando que o amante de sua mãe era violento. No final, Marcos é julgado e condenado a vilipêndio a cadáver.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)