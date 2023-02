'O Rei do Gado': Veja fotos de como estão as crianças da novela hoje

Exibida originalmente de 1996 a 1997, a novela "O Rei do Gado" está em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", da Rede Globo. Na trama, os atores mirins conquistaram o público com suas atuações. Antônio Castiglioni e Pedro Gabriel, que interpretaram Bruno Mezenga na primeira fase e o Indiozinho Uerê, cresceram; veja como estão os adultos hoje em dia.

Antonio Castiglioni (Bruno Mezenga criança)

Na primeira fase da novela, o ator de 12 anos interpretou Bruno Mezenga, o famoso "Rei do Gado", posteriormente interpretado por Antônio Fagundes.

De ex-ator mirim a médico, o último trabalho de Antonio foi na minissérie "A Muralha", de 2000. Após seguir o sonho de se tornar médico, em 2010 se formou no curso de Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e desde então, Castiglioni exerce a profissão no interior de Passos Maia (SC).

Antônio Castiglioni interpretando Bruno Mezenga (Reprodução / TV Globo | Arquivo Pessoal)

Pedro Gabriel (Indiozinho Uerê)

Aos 8 anos, o ex-ator mirim Pedro Gabriel ganhou destaque na trama por fazer o papel do indiozinho Uerê. Na trama, seu personagem era filho de Zé do Araguaia (Stênio Garcia) e ficou popular pelo seu bordão “Uerê quer voar!”.

Pedro Gabriel interpretou o 'Indiozinho Uerê' (Reprodução / TV Globo | Divulgação)

Já adulto, o ex-ator optou por abandonar a atuação, se formando em Gastronomia e atuando como auxiliar de Chef por um determinado período. Desde 2013, Pedro Gabriel voltou a trabalhar com produções culturais de festas, shows e teatros.

