O Rei do Gado: o que acontece com Rafaela Berdinazzi?

A personagem Rafaela Berdinazzi, interpretada por Glória Pires, terá um curioso final na novela ‘O Rei do Gado’, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Confira:

Ao lado de Fausto (Jairo Mattos), Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) finge ser filha de Giácomo e ser Marieta Berdinazzi, sobrinha perdida do milionário Geremias. O plano de enganar o suposto tio e adquirir a herança da certo por um tempo.

Após encantar o milionário e conviver com Geremias, a jovem acaba se apaixonando por Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), rival da família Berdinazzi. Percebendo que pode ter um lucro maior e sem sujar as mãos, Rafaela desmente toda a história para ficar ao lado do ‘Rei do Gado’, mas ainda afirmando que faz parte da família.

Os planos de Rafaela vão por água abaixo após ser Geremias descobrir a verdade e seu amado Bruno Mezenga ficar com Liliana (Mariana Lima).

Sem a herança, Rafaela ainda recebe algumas terras e cabeças de gado do milionário Geremias, que ainda tem afeto pela farsante. No fim, a jovem vai embora da fazenda e some de ambas famílias Berdinazzi e Mezenga.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinehiro)