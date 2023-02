O Rei do Gado: Quem matou o Dr. Fausto em O Rei do Gado?

A novela O Rei do Gado está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo e a morte do advogado Fausto (Jairo Mattos) surpreende todos com a revelação do assassino. O crime acontece após a suposta morte de Olegário (Rogério Márcico), homem de confiança de Geremias Berdinazzi (Raul Cortez),

O parceiro de Geremias é morto a sangue frio durante uma briga com Dr. Fausto, deixando o público na dúvida se o personagem realmente faleceu após sumiço. Acontece que na briga, o tiro dado pelo advogado Fausto acabou sendo fatal, matando Olegário.

Após ter seu corpo escondido, o personagem é encontrado pelos funcionários de Geremias, que ficará em choque com a morte do amigo. As investigações sobre o caso iniciam, mas, até descobrirem a verdade, Marcos Mezenga (Fábio Assunção) é o principal suspeito do crime.

Quem matou o Dr. Fausto em O Rei do Gado?

A morte do personagem acontece de forma misteriosa, demorando a ser revelado. Até o acontecimento, Marcos Mezenga (Fábio Assunção) permanece sendo suspeito e, no momento, é amante da golpista Rafaela Berdinazzi (Glória Pires).

Dr. Fausto (Jairo Mattos), Geremias (Raul Cortez) e Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) (Reprodução/TV Globo)

Entretanto, o próprio assassino Geremias confessará o crime, ao mesmo tempo em que descobre a farsa de Rafaela Berdinazzi (Glória Pires), que diz ser sua sobrinha perdida.

Sinopse de O Rei do Gado

Transmitida originalmente em 1996, a ficção de Benedito Ruy Barbosa conta a história das famílias rivais italianas Mezenga e Berdinazzi, que vivem em conflito durante gerações e enfrentam diversos acontecimentos na trama.

