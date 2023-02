O Rei do Gado: Quem é Luana Berdinazzi?

No ar em Vale a Pena Ver de Novo, Patrícia Pillar dá vida a Luana Berdinazzi em O Rei do Gado. A personagem bóia-fria ganha destaque na segunda fase da novela ao viver um romance com Bruno Mezenga, principal rival dos Berdinazzi. Entre segredos e mistérios, a história de Luana é desconhecida pela personagem, que perdeu a memória após sofrer um acidente na família.

Com o desenvolver da trama, se descobre que Luana é na verdade Marieta Berdinazzi, filha de Giácomo e sobrinha perdida de Giovanna (Letícia Spiller) e do fazendeiro Geremias (Raul Cortez).

Romance de Luana e Bruno Mezenga

O fazendeiro Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e a jovem se apaixonam perdidamente, mesmo sem saber que são primos de sangue. Ao descobrir que é uma Berdinazzi e relembrar da rivalidade entre as famílias que atravessam gerações, Luana decide fugir da fazenda.

Apesar dos inúmeros conflitos e desafios vividos pelo casal, no final, a paz é selada entre os Mezenga e Berdinazzi.

Bruno Mezenga e Luana Berdinazzi (Reprodução/Globoplay)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)