O Rei do Gado: Onde foi gravado? Confira cenários históricos da novela

Exibida em diversos cenários como a cidade de Itapira em Ribeirão Preto, Amparo em São Paulo, Guaxupé-MG e Aruanã-GO, a reprise da novela O Rei do Gado, no Vale a Pena Ver de Novo, chama atenção dos espectadores pelas fazendas históricas utilizadas na ficção.

A fazenda de Geremias Berdinazzi é uma das mais conhecidas na novela, também chamada de Fazenda do Rei do Gado e fica localizada em Itapira, no interior de São Paulo.

Fazenda Rei do Gado

Fazenda usada como cenário em O Rei do Gado (Reprodução/Globo)

Fazenda Contendas

As cidades de Ribeirão Preto e Amparo, em São Paulo, ganharam destaque pelas grandes fazendas. Em Taquaritinga, o antigo cenário de Bruno Mezenga, o Rei do Gado, funciona atualmente como centro universitário.

Fazenda Contendas (Reprodução/Prefeitura de Taquaritinga)

Fazenda Contendas em Taquaritinga (Reprodução/TV Globo)

Ainda em São Paulo, a tradicional Choperia Pinguim é um ponto turístico e histórico, utilizado como cenário de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) em dos capítulos de O Rei do Gado.

Choperia Pinguim, em Ribeirão Preto (Divulgação/Wikipédia)

Fora do país, a novela utiliza cenários na Itália durante a segunda fase. Sendo uma das mais marcantes da trama, a visita de Geremias (Raul Cortez) ao túmulo de seu irmão, Bruno Berdinazi (Marcello Antony), foi gravada em Toscana.

Monumento na Itália, Toscana, em homenagem aos soldados brasileiros. (Reprodução/TripAdvisor)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)