O Rei do Gado: Veja como está a atriz Lavínia Vlasak hoje

A atriz Lavínia Vlasak começou sua carreira interpretando Lia, em O Rei do Gado, novela de Benedito Ruy Barbosa transmitida em 1996 e atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

Na trama, Lavínia é a filha mais velha de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), também conhecido como o Rei do Gado e Léia (Silvia Pfeifer) e irmã de Marcos Mezenga (Fábio Assunção). Seu destaque na novela aconteceu ao se apaixonar por Pirilampo (Almir Sater), violeiro que faz dupla com Saracura. O amor de Léia e Pirilampo envolveu os espectadores na época por viverem em conflito e serem de classes sociais diferentes, além de fazerem sucesso com a música tema da paixão, “Cabecinha no Ombro”.

Lia (Lavínia Vlasak) e Pirilampo (Almir Sater) (Reprodução/TV Globo)

Lavínia Vlasak hoje

Atualmente, a atriz está com 46 anos e optou por deixar as telinhas para ficar com os filhos, tendo sua última atuação na TV com a novela Bom Sucesso, de 2019, e seu papel destaque em Totalmente Demais, de 2015. Casada desde 2007, Lavínia tem dois filhos: Felipe e Estella. Mesmo longe da TV, a atriz ainda compartilha sua vida nas redes sociais com diversos conteúdos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)