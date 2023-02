O Rei do Gado: Quem vira o Rei do Gado?

Cinquenta anos após a origem das famílias Mezenga e Berdinazzi, a novela O Rei do Gado chega na segunda fase com apenas dois personagens restantes da primeira fase. Se passando em 1990, o filho de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrico (Leonardo Brício), Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) vira o famoso Rei do Gado, vivido por Antônio Fagundes. De outro lado, o solitário Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) é o único de sua família até o final da novela.

Bruno Mezenga ao lado de seu rival Geremias Berdinazzi (Reprodução/TV Globo) VEJA MAIS

Ambos protagonistas Bruno Mezenga e Geremias Berdinazzi são fazendeiros, donos de muitos rebanhos e terras. A ficção se desenvolve nos acontecimentos que irão ocorrer com cada um ao longo da novela, tramando mais conflitos e descobertas entre as famílias rivais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)