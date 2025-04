Debate sobre o documentário de Milton Nascimento, será nesta quarta (9), no Cine Líbero Luxardo

A população paraense terá um evento especial promovido pela Associação Paraense de Críticos de Cinema (ACCPA) nesta quarta-feira (9), no Cine Líbero Luxardo, em Belém. Após a sessão paga das 19h, que exibirá o documentário "Milton Bituca Nascimento", o público poderá participar de um debate gratuito sobre a carreira e a vida do artista brasileiro, reconhecido mundialmente. O evento contará com a presença do professor Marco Antonio Moreira e do jornalista Edgar Augusto Proença.

A programação faz parte da Sessão Cult Debate, uma ação mensal realizada em parceria com o Cine Líbero Luxardo e a Fundação Cultural do Pará, que promove reflexões aprofundadas sobre filmes em cartaz. O debate será aberto ao público e terá a mediação do presidente da ACCPA, Marco Antonio Moreira, e do jornalista e radialista Edgar Augusto Proença. Eles conduzirão a conversa sobre o filme, que retrata a última turnê de Milton Nascimento, com registros de entrevistas, homenagens de grandes nomes da música e bastidores da jornada do artista.

Para Marco Antonio Moreira, o documentário foi escolhido pelo seu valor simbólico e cultural:

“A programação deste mês nos brinda com o documentário Milton Bituca Nascimento, que registra a última turnê de um dos maiores artistas da nossa história. Milton é uma entidade musical no Brasil, e este trabalho é importante por reunir entrevistas, imagens marcantes e reforçar o valor de sua trajetória. É um prazer debater este filme e homenagear esse legado”.

Já o crítico musical Edgar Augusto Proença destaca a singularidade de Milton Nascimento:

“Não é difícil falar de Milton Nascimento. Ele é um cantor completo, reconhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Quem ouve Milton se emociona com a potência de sua voz e sua interpretação sem fronteiras. É um artista diferenciado, especial, cuja obra permanece e continuará sendo celebrada. Salve, Milton Nascimento!”

Em 2021, o cantor anunciou que faria sua última turnê em 2022, marcando sua despedida dos palcos. O Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, recebeu seu último show em 13 de novembro daquele ano, reunindo cerca de 60 mil pessoas. No entanto, em março de 2023, Milton fez uma aparição surpresa no show de despedida do Skank, interpretando “Resposta”, música que gravou em parceria com Lô Borges.

Ingressos e participação

Sessão do filme (19h): ingressos à venda na bilheteria do cinema.

Local: Cine Líbero Luxardo. Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém

Debate (após a exibição): entrada gratuita.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)