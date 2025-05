Raidol estreia no The Town 2025 com show que destaca a força da Amazônia

A artista paraense Raidol se apresenta no festival The Town 2025, no dia 7 de setembro, no palco Factory. Conhecida por misturar elementos da música pop com referências sonoras e espirituais afroindígenas, além da identidade cultural amazônica, Raidol leva ao centro de um dos maiores festivais do país um espetáculo que reúne suas principais canções em um formato exclusivo para o evento.Essa apresentação marca a estreia da artista no festival e acontece a convite da banda The Mönic, com quem divide o palco.

“Ainda tô impactada com esse convite. Tocar no The Town é uma vitória — tanto pro trabalho que venho construindo, quanto para toda uma classe de artistas da região Norte do Brasil. É muito simbólico ter uma travesti amazônida no palco, ao lado de uma banda feminina como a The Mönic. Vai ser uma delícia. A gente chega com um show especialmente formatado pro festival — reunindo minhas músicas mais populares numa pequena dose de Amazônia contemporânea, para enfeitiçar o público”, destacou.

O show conta com repertório voltado para o que Raidol define como uma amostra de "Amazônia contemporânea", misturando guitarras com influências da música paraense, beats pop e uma proposta estética conectada às raízes culturais da região Norte.

A participação no The Town é resultado da articulação do projeto Buena Onda, criado pela gravadora independente Xaninho Discos em parceria com a Toró Produções. A iniciativa busca promover artistas da música alternativa da América Latina, aproximando-os de grandes centros culturais e ampliando suas possibilidades de circulação e visibilidade.

Carreira

Desde sua estreia, em 2018, com o EP Raidol, a cantora já soma mais de 160 mil reproduções no Spotify. Lançou, em seguida, o EP Força das Águas e o single Pra Te Ver Passar, em parceria com Yuri Reiner, que fortaleceram sua presença no circuito independente. Raidol já participou de festivais como Se Rasgum (PA), Quilombo Groove (AP) e Manacaos (AM), além de campanhas publicitárias de alcance nacional, como a do Banco Next durante o mês do orgulho LGBTQIAPN+.

Em 2020, lançou o EP Envolvência, com três videoclipes. Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum completo, Mandinga, viabilizado por meio do edital Natura Musical (Lei Semear). O trabalho foi incluído na lista dos 50 melhores discos do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Mandinga também originou um curta-metragem homônimo que foi exibido em festivais de cinema como Mix Brasil, Mostra Sesc de Cinema e Cine Alter.

A artista já se apresentou para públicos superiores a 15 mil pessoas em eventos como o Circuito Mangueirosa, maior iniciativa de carnaval de Belém. Em 2024, lançou os singles Imensidão, com Juliana Sinimbú, e Outra Vez, ao lado de Viviane Batidão, que lhe rendeu indicação ao Prêmio Multishow na categoria "Brega do Ano".