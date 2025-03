Mostra Canto Autoral reúne Zara e Raidol em show gratuito em Belém

A Mostra Canto Autoral, realizada pelo Sesc Pará, chega a Belém com um espetáculo imperdível, reunindo duas vozes marcantes da nova cena musical paraense: Zara e Raidol. Com estilos distintos, as cantoras prometem uma noite vibrante na quinta-feira (27), às 19h, no Sesc Ver-O-Peso, localizado no Boulevard Castilhos França, bairro da Campina. A entrada é gratuita.

Zara: a imensidão musical da Amazônia

Com uma sonoridade que atravessa diferentes gêneros, Zara se define como "mar e infinito", transitando entre rock, reggae, ijexá, samba e brega. Suas composições refletem uma trajetória de resistência e criatividade.

“Eu comecei a compor durante madrugadas, quando não tinha muitas possibilidades de mostrar minha arte. Algumas dessas músicas estarão no show”, conta a artista.

O show Luar Índigo trará um repertório marcado pela diversidade e influências da música popular brasileira e das manifestações culturais do Pará. Além das faixas já disponíveis nas plataformas de streaming, Zara promete novidades.

VEJA MAIS

A artista sobe ao palco acompanhada por Rafael Guerreiro (guitarra e violão), Inês Fernandes (contrabaixo) e Lorena Carvalho (bateria), músicos que compartilham sua busca por novas experimentações sonoras.

Raidol: o pop paraense em destaque

Raidol retorna aos palcos celebrando uma nova fase em sua carreira. Além de atuar como produtora cultural e sócia da Toró Produções, a artista trans não-binária amazônida agora foca na retomada de sua trajetória musical.

“Tenho trabalhado muito como produtora, mas agora quero me reconectar com meu público, relembrar nossas músicas favoritas e apresentar o que estou preparando para lançar este ano”, revela.

Misturando beats envolventes, guitarras suingadas e referências dos terreiros de umbanda, Raidol constrói um som único, unindo elementos regionais e contemporâneos. Esse diferencial garantiu prêmios como Natura Musical e uma indicação ao Prêmio Multishow 2024.

Uma noite para celebrar a música autoral paraense

A Mostra Canto Autoral se firma como um espaço essencial para a valorização da nova música paraense, destacando talentos que trazem composições autênticas e inovadoras.

Com trajetórias distintas, mas igualmente intensas, Zara e Raidol prometem uma apresentação inesquecível, repleta de sucessos, inéditas e um mergulho na riqueza sonora do Pará.

Serviço

Mostra Canto Autoral – Show de Zara e Raidol

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Sesc Ver-O-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém)

Entrada: Gratuita