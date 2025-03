Roberta Campos apresenta show inédito da turnê ‘Coisas de Viver’ em Belém

A cantora e compositora Roberta Campos desembarca em Belém para uma apresentação especial de sua nova turnê, “Coisas de Viver”. O show ocorrerá na próxima quinta-feira (27/03), no Teatro Estação Gasômetro, localizado no bairro de São Brás, a partir das 20h30. O espetáculo traz músicas do álbum de mesmo nome, lançado em fevereiro deste ano, e promete emocionar o público com canções autorais e releituras de clássicos da MPB.

Belém também será palco do primeiro show completo de “Coisas de Viver”. Até o momento, a cantora realizou apenas duas apresentações do novo álbum, mas com ajustes no repertório. "Vai ser marcante, esse show representa o primeiro passo real da turnê", revela com exclusividade ao Grupo Liberal.

Com mais de 21 músicas em trilhas de novelas e sucessos que somam milhões de execuções nos aplicativos de streaming, Roberta Campos é um dos nomes de destaque na música brasileira contemporânea.

Reencontro com os fãs e surpresas

Esta será a segunda vez que Roberta se apresenta na capital paraense. A primeira passagem por Belém ocorreu há mais de dois anos, e, segundo a cantora, foi uma experiência inesquecível devido ao carinho dos fãs locais. “Sempre recebo muito carinho deles através das redes sociais”, disse.

Roberta conta que o repertório do show na Cidade das Mangueiras contará com as novas canções do seu novo álbum, além de sucessos de álbuns anteriores e algumas releituras especiais. Entre as músicas garantidas estão “Minha Felicidade” e “De Janeiro a Janeiro”, em parceria com Nando Reis, que não podem faltar. Além delas, a cantora destaca a inclusão de “Casinha Branca”, clássico de Gilson e Marcelo, que faz parte de seu álbum de 2015 e se tornou essencial em suas apresentações.

Para essa apresentação, a artista também resgatará faixas de trabalhos anteriores, como “Rio Sem Água”, do disco "Diário de um Dia" (2012), e “Sinal de Fumaça”. Além disso, o público pode esperar releituras de canções que influenciaram sua carreira, como “Amor de Índio”, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. "Tem várias surpresas que eu não vou revelar para o pessoal ser impactado ao vivo", afirma Roberta.

‘Coisas de Viver’

O novo álbum de Roberta Campos marca uma fase mais independente, livre e autoral em sua trajetória, após mais de uma década dentro de uma gravadora. Com oito faixas inéditas, a artista apostou em composições mais pessoais e profundas, inspiradas em sua própria jornada.



"Comecei a reviver a minha vida e construir essas canções. Foi um período muito importante, aprendi muito, mas agora me reencontro como artista independente novamente", conta sobre a construção do projeto. O projeto tem parceria com Paulo Novaes.



Dentre as faixas, destaca-se "Escapulário", parceria com Danilo Oliveira. Inicialmente escrita para uma pessoa que partiu, a cantora percebeu que a letra também refletia sua própria história. "Ela fala sobre despedidas e reencontros, e no fim percebi que fiz para mim mesma", explica.

Novos planos

Além da turnê, Roberta Campos planeja gravar clipes para uma canção lançada antes do disco. "Quero levar esse show para o maior número de lugares possível e encontrar meu público pelo Brasil e pelo mundo", revela.

Nos próximos meses, a cantora embarca para apresentações internacionais em Cabo Verde, Portugal e Espanha. "Minha música já toca em muitos lugares que ainda não visitei, e quero muito conhecer esse público de perto", disse esperançosa.

SERVIÇO

Roberta Campos traz nova turnê para Belém

Data : quinta-feira, 27 de março;

Horário: 20h30;

Local: Teatro Estação Gasômetro, localizado na Av. Gov Magalhães Barata, 830, no bairro de São Brás, em Belém.