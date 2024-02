Roberta Campos celebra seis anos de casamento com empresária

No último domingo, 4, a cantora Roberta Campos usou as redes sociais para celebrar seis anos de relacionamento amoroso com sua empresária, Marina Souza. A artista compartilhou foto em que aparece ao lado da mulher e se declarou, ao afirmar que encontrou o amor da vida dela.

VEJA MAIS

A empresária dela comentou a postagem retribuindo todo amor pela amada. "Vai me fazer chorar logo cedo, é? Te amo, passarinha! Que venham mais 60 anos", afirmou Marina. Em 2023, Roberta e Marina viajaram pela primeira vez juntas para Nova York e celebraram uma nova lua de mel. Na ocasião, a artista afirmou para o site EXTRA que, antes mesmo do relacionamento amoroso, elas são amigas e cúmplices.