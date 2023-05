Festival 'Elas no comando' começa com debate virtual e engloba programações presenciais variadas

De uma programação virtual surge a segunda edição do Festival “Elas no comando”, que começa nesta quarta-feira (17) e vai até o dia 20 de maio. A abertura é marcada com conversas online, no YouTube, e os bate-papos "Mulher: A Potência e Os Desafios" com Vivi Reis (PA), Lorena Esteves (PA), Lilia Melo (PA) e mediação Gabi Luz (PA) e o bate-papo "Elas no Comando" com Carol Jafet (SP), Luciana Simões (MA), Pamella Gachido (SP) e mediação de Luiza Borges (PA).

Além dos debates, esta edição contará também com mostra de videoclipes e cinema, oficinas de capacitação, shows, feirinha gastronômica e criativa com ações gratuitas, realizadas em diversos locais da cidade como Ná Figueredo, Casa Soma Cultural e Teatro Gasômetro.

A programação musical será realizada na quinta (18), no Núcleo de Conexões Ná Figueredo, onde se apresentarão Matemba, Ruth Clark MC, Sidiane e Mainumy, as quatro jovens artistas selecionadas pelo Edital Elas no Comando.

O segundo momento musical será no sábado (20), na Estação Gasômetro, quando o Festival terá discotecagem da DJ Carol C e apresentações musicais das paraenses Azuliteral, Layse e as Sinceras recebendo Júlia Passos e Helena Ressoa e a mineira Roberta Campos, que traz para Belém o show de seu novo álbum, “O Amor Liberta”, que mistura MPB de voz e violão com indie, jazz, bossa nova e blues.

A artista apresentará as novas músicas em formato voz e violão, além de grandes hits como “De Janeiro a Janeiro”, “Minha Felicidade” e “Abrigo”.

A programação também prevê atividades formativas com as oficinas gratuitas de produção, gestão de projetos, fotografia mobile, maquiagem, planejamento de redes sociais, roadie em logística de show, noções básicas de áudio e iluminação. As inscrições foram disputadas e serão realizadas nos dias 18 e 19 na Casa Soma e CN Produções.

“É impossível nós mulheres ficarmos paradas diante dos dados da UBC de que apenas 3% das mulheres que trabalham com música no Brasil correspondem à mulheres do Norte. Estamos rodeadas de mulheres potentes e incríveis, aguardando treinamento, capacitação, mas, acima de tudo, oportunidade. O Elas no Comando é tudo isso. É um "olha eu/nós aqui". Que tenhamos mais projetos assim. Mais edições e mais espaços para que as mulheres do norte do Brasil mostrem todo o seu talento e sua força”, revela Joelle Mesquita, idealizadora do projeto e proprietária da SOMA Música, produtora que trabalha com artistas e diversos projetos na cidade e no Brasil.

A ideia principal do projeto conecta essas mulheres todas em diferentes áreas. E mais que isso, gera oportunidades, abre portas. Dar rosto a quem está por trás das câmeras, da produção, da técnica, da comunicação, etc. Reposiciona o Norte e sobre quem somos, onde estamos e para onde queremos ir. É sobre a Amazônia também, mas não apenas falar sobre a Amazônia, mas sobre viver e vivenciar ela todos os dias, os prazeres e as dificuldades, destaca Joelle.

A segunda edição do projeto conta com patrocínio da plataforma Natura Musical via lei de incentivo Semear da Fundação Cultural Governo do Pará.