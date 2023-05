Show de Ney Matogrosso em Belém vira polêmica entre produtoras: '1ª não-confirmação', diz Se Rasgum

O show de Ney Matogrosso em Belém virou uma polêmica entre duas produtoras locais. No início da noite desta segunda-feira (15), a Se Rasgum Produções divulgou nota nas redes sociais anunciando “a primeira não-confirmação do 18º Festival Se Rasgum”. A nota diz que a produção do festival estava com tratativas avançadas para conseguir trazer Ney Matogrosso como uma das principais atrações deste ano, porém supostas pressões da Link Produtora fizeram com que a apresentação de Ney no festival fosse cancelada.

A Se Rasgum Produções diz na nota que já havia acertado data, cachê e toda a logística para trazer Ney Matogrosso. A produção informa ainda que não tinham um contrato por questões circunstanciais de tempo, porém tinham a data e a confirmação do Se Rasgum, combinado em alguns telefonemas com o empresário do artista.

VEJA MAIS

“Semanas depois recebemos o telefonema do empresário de Ney dizendo que estava na dúvida sobre fazer com a gente, pois a empresária à frente da Link Produções havia falado para ele que se fizesse com a gente eles nunca mais trabalhariam juntos, mesmo o empresário sinalizando para a gente que Ney estava gostando muito de fazer festivais, principalmente no formato e proposta do Se Rasgum”, explica trecho da nota.

A Se Rasgum Produções, dos sócios Marcelo Damaso e Renée Chalu, diz ainda na nota que tem 20 anos de mercado, sempre trabalhando harmoniosamente no mercado, “sem passar a perna ou ameaçar alguém. Queremos continuar dessa forma, acreditando na força da música e no que ela traz de positivo para as pessoas”.

Marcelo Damaso reforçou por telefone as informações da nota. “Só não tinha o contrato assinado, neste tipo de tratativa, a gente primeiro avalia as condições do artista. Depois coloca em contato a técnica para saber se conseguimos atender, foi tudo bem. Fechei e apalavrei com ele [empresário de Ney Matogrosso] e duas semanas depois, ele me liga dizendo que se fizessem com a gente, a Link não faria mais nada com eles, que tinha uma parceria de décadas com ela. Até que se sentiu um pouco coagido”, declarou Damaso.

O que diz o empresário de Ney Matogrosso

A Link Produtora e o empresário de Ney Matogrosso, João Mário, confirmaram o show do artista para novembro deste ano. Entretanto, ambos negam que tenha ocorrido qualquer pressão, ou coação, para que a apresentação fosse feita pela Link. Ambos argumentam que o show de Ney Matogrosso em Belém estava programado para ocorrer em 2022, mas não foi realizado por causa da logística e do calendário da Copa do Mundo.

O empresário João Mário confirmou a negociação com o Festival Se Rasgum, entretanto ele respondeu que a prática natural é sempre privilegiar produtoras parceiras antigas. A tratativa chegou a ser feita com o Se Rasgum, mas seria somente fechada se a Link Produtora abrisse mão do show.

“Todo mundo que liga, que é um contratante, vou atender e responder, e isso não quer dizer necessariamente que vou fechar com você. Eu respondo todo mundo. Desde a primeira vez que ele (Marcelo Damaso) ligou, eu falei que só faria algo se a Rosalina da Link abrisse mão, porque não conseguimos levar o Ney para Belém por causa da logística. Na Copa do Mundo não fizemos nada quase”, confirmou. João lamentou a nota do Se Rasgum e a considerou desnecessária.

O que diz a dona da Link Produtora

A proprietária da Link Produtora, Rosalina Melo, também divulgou uma nota de esclarecimento nas redes sociais sobre a acusação.

“Há mais de 20 anos realizo os shows do Ney Matogrosso em Belém e vinha negociando a próxima turnê desde o ano passado, tendo inclusive confirmado Belém, seguindo a logística sugerida para atender a produção do artista”, diz.

“Jamais precisei fazer qualquer tipo de chantagem ou desrespeitar quem quer seja, pois meu trabalho é sério, honesto, conhecido e respeitado, motivo pelo qual muitos artistas escolhem trabalhar com a gente [...]. Lamento profundamente os ataques e a tentativa de difamar publicamente minha imagem e de minha produtora”, completa.

A O Liberal, Rosalina Melo negou qualquer tipo de chantagem ou pressão para que o empresário de Ney Matogrosso desistisse do show no festival. Ela considerou a nota da Se Rasgum Produções “fora do padrão”. A empresária argumentou que Link Produtora já havia negociado um show de Ney Matogrosso em Belém desde o ano passado, porém a apresentação não ocorreu devido à Copa do Mundo, pois o show em Belém coincidiu com um jogo do Brasil. Por causa disso, o show em 2022 não foi realizado e transferido para este ano.

“Desde o dia 23 de abril de 2022 a gente fechou esse negócio, mas mudou por conta de tudo que aconteceu. O Ney é um artista grande, ele não vem simplesmente fazer um show, tem que montar uma turnê, envolve caminhão, logística, e passagens aéreas. Ele se preocupa com o cenário dele. Tem todo um cuidado de ter um intervalo de uma cidade para outra”, destacou Rosalina. “Eu nunca tive contato com o Se Rasgum, não sei porque essa revolta, acho que é algum mal-entendido e algum rasgo”, declarou.