Ney Matogrosso posta 'nude' na web e fãs vão à loucura

Na tarde deste domingo (29), os Fãs do cantor Ney Matogrosso foram pegos de surpresa após uma publicação nada casual. A conta do artista no Instagram postou uma nude atribuída a ele, sem legenda nenhuma.

Impressionados, os começaram a encher a rede de comentários. Uns diziam que não acreditavam no que estavam vendo. Já outros derem parabéns pela ousadia e também pelo tamanho avantajado do suposto pênis do cantor. O post foi apagado minutos depois da publicação, mas já havia mais de 2 mil comentários.

(Reprodução: Redes Sociais)

Não é a primeira vez que essa situação acontece com o cantor de 80 anos. Ano passado houve um episódio parecido, com mais nudes. Alguns fãs levantaram a hipótese do Instagram de Ney Matogrosso ter sido hackeado e de que imagem não seria do cantor. “Nao acredito que tiveram a capacidade de hackear o insta do Ney Matogrosso! Era um dos perfis mais orgânicos e naturais de famosos”, ponderou um usuário.